مصر | حفظ التحقيقات في واقعة انتحار شاب تحت عجلات المترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفظ التحقيقات في واقعة انتحار شاب تحت عجلات المترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر القديمة، حفظ التحقيقات في واقعة انتحار شاب في محطة مترو مارجرجس، بإلقاء نفسه أمام القطار؛ وذلك لعدم وجود شبهة جنائية.

وكان أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أعلن أنه أثناء دخول القطار رقم ١٧٢ محطة مارجرجس في اتجاه حلوان بالخط الأول، في تمام الساعة الواحدة، فوجئ قائد القطار بأحد الأشخاص يدعى عمر حسن جمعة علي، يبلغ من العمر 22 سنة، يسكن بمنطقة المعادي وطالب بكلية التجارة، يلقي بنفسه أمام القطار.

وتبين أن الطالب مات على الفور، وتم رفع الجثة من على القضبان بمعرفة المسؤولين عن المحطة وشرطة المترو، وتسبب ذلك في تأخير القطار لمدة ٧ دقائق فقط.

مصدر يكشف كواليس وفاة نجل عم محمد أبو تريكة



كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل وفاة نجل عم لاعب المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، داخل مستشفي الهرم، وتبين أنه صادر ضده أحكام بالسجن في عدة قضايا مخالفات مباني، وتم احتجازه بأحد الحجوزات بقسم شرطة الهرم، لحين ترحيله لأحد السجون لتنفيذ أحكام الحبس الصادره ضده.