مصر | حفظ التحقيقات في واقعة انتحار شاب تحت عجلات المترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفظ التحقيقات في واقعة انتحار شاب تحت عجلات المترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أعلن أنه أثناء دخول القطار رقم ١٧٢ محطة مارجرجس في اتجاه حلوان بالخط الأول، في تمام الساعة الواحدة، فوجئ قائد القطار بأحد الأشخاص يدعى عمر حسن جمعة علي، يبلغ من العمر 22 سنة، يسكن بمنطقة المعادي وطالب بكلية التجارة، يلقي بنفسه أمام القطار.
وتبين أن الطالب مات على الفور، وتم رفع الجثة من على القضبان بمعرفة المسؤولين عن المحطة وشرطة المترو، وتسبب ذلك في تأخير القطار لمدة ٧ دقائق فقط.
مصدر يكشف كواليس وفاة نجل عم محمد أبو تريكة
كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل وفاة نجل عم لاعب المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، داخل مستشفي الهرم، وتبين أنه صادر ضده أحكام بالسجن في عدة قضايا مخالفات مباني، وتم احتجازه بأحد الحجوزات بقسم شرطة الهرم، لحين ترحيله لأحد السجون لتنفيذ أحكام الحبس الصادره ضده.
وأوضح المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن المتوفي يدعي خالد أبو تريكة في العقد الرابع من عمره، وسبق إجراء عملية قلب مفتوح له في وقت سابق، مشيرًا أنه حال احتجازه داخل إحدي حجوزات القسم، شعر بحالة إعياء شديدة، وتم نقله لمستشفي الهرم لعلاجه.
وأضاف المصدر أنه تم عمل إنعاش لقلبه لمده 40 دقيقة، أملا في إنقاذه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفي.
ومن ناحية أخري نعي لاعب المنتخب المصري السابق محمد أبوتريكة نجل عمه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك قائلا: "فقدت عائلة أبوتريكة اليوم أحد رجالها المحترمين المتميزين سلوكا وخلقا رحم الله الأستاذ والأخ والصديق خالد أبوتريكة وأسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة.. يا رب العالمين".