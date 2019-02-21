انت الان تتابع السيسي: لا يستطيع أحد التدخل في عمل القضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، النواب العموم المشاركين في المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العمو الأفارقة، بحضور النائب العام المستشار نبيل صادق. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بنواب عموم الدول المشاركين فى المؤتمر وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية نواب عموم إفريقيا، مؤكدا دعم الدولة النيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر، باعتبار أن سيادة القانون هى أساس الحكم.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد أن يتدخل فى عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات. وأكد الرئيس أهمية المؤتمر الذى تنظمه النيابة العامة المصرية بشأن سبل تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة