شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان: 4 مشروعات كبرى لمياه الشرب والصرف بمحافظة المنيا مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، أنه جارٍ تنفيذ 4 مشروعات كبرى لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا، وستدخل الخدمة تباعا، بدءا من مارس المقبل، وتشمل، مشروع محطة المعالجة بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 140 ألف م3/يوم، بتكلفة 280 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 20 ألف م3/يوم، نهاية مارس المقبل، ومشروع توسعات محطة تنقية المياه بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 45/90 ألف م3/يوم، بتكلفة 53 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه، نهاية مارس المقبل، ومشروع محطة مياه أبوقرقاص وشبكاتها، بطاقة 204 آلاف م3/يوم، بتكلفة 920 مليون جنيه، وجارٍ الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 102 ألف م3/يوم، لخدمة 750 ألف نسمة بمناطق (مدينة أبوقرقاص والقرى التابعة لها – قرى مركزى المنيا وملوى).

وأضافت نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق: جارٍ أيضاً بمحافظة المنيا، تنفيذ مشروع صرف صحي المنيا (الظهير الصحراوى)، بطاقة 90 ألف م3/يوم، بتكلفة 565 مليون جنيه، ويتكون من (محطة الرفع الرئيسية رقم (1) – محطة الرفع المساعدة رقم (2) – خطوط الطرد – خزانين للموازنة بسعة 45 ألف م3 – خط السيب النهائى قطر 1400 مم بطول 4.5 كم – محطة رى الغابة الشجرية – مناوبات شبكات الغابة الشجرية)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الروافع والمحطة، نهاية إبريل المقبل، والغابة الشجرية، نهاية يونيو المقبل، موضحة أنه تم الاستلام الابتدائى لمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي العدوة، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 33.5 مليون جنيه، لخدمة نحو 52 ألف نسمة بمدينة العدوة وقرى (بان العلم – كفر مهدى – صفانية – منشأة عبدالله).