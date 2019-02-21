شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية فى الخليفة المأمون بمصر الجديدة بسبب كسر ماسورة مياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بشارع الخليفة المأمون فى مصر الجديدة، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات وانقطاع المياه عن المكان، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات لحين إجراء أعمال الإصلاحات. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا بوجود كسر ماسورة مياه بشارع الخليفة المأمون فى مصر الجديدة، أدت إلى ظهور بعض الكثافات المرورية بالطريق وتم انتقال الخدمات المرورية إلى المكان.

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