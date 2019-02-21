أخبار مصر | اكتشافات جديدة وأمل لعلاج مرضى السرطان

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انطلق المؤتمر الدولي بالتعاون مع وحدة أورام الدم في قسم الأورام بعين شمس، وجامعات الإسكندرية، القاهرة، طنطا، والمنوفية، في حضور رئيس الجمعية الاوروبية لاورام الدم والغدد الليمفاوية البروفيسور بيير زينزانى، بجامعة بولونيا الايطالية، والبروفيسور المصري الامريكي أحمد جلال، خبير أورام الدم في جامعة ديوكس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحت رعاية مركز أبحاث طب عين شمس والجمعية الدولية للاورام والذى يرأسهم الأستاذ الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس.

يناقش المؤتمر، كل ما هو حديث في مجال أورام الدم والغدد اليمفاوية من علاجات حديثه أيضا يتم خلال فاعليات المؤتمر عمل هيكل استرشادي لعلاج العلاجات الموجهة والمناعية وأيضا أحدث طرق العلاج المفصل على نوع السرطان باستخدام الخلايا المناعيه المعاد برمجتها باستخدام الهندسة الوراثيه لمهاجمة الخلايا السرطانية مع ارتفاع نسب الشفاء بشكل ملحوظ.

ويعد الميلوما المتعددة (Multiple Myloma) هو المرض الاكثر شيوعا بين اورام الدم والنخاع الشوكى ويصيب حوالى 20 ألف حالة سنويا بالولايات المتحدة الامريكية وقد تم إطلاق العلاج المناعى daratumumab والذى أدى إلى زيادة في نسب الشفاء والسيطرة على المرض بنسبة 50% حسب الأبحاث المنشورة في مؤتمرى الجمعية الأمريكية الأوروبية لأورام الدم وزرع النخاع.

وأثبتت اخر الأبحاث المنشورة بخصوص ورم ليوكيميا الدم المزمنة، والتى تعد من أكثر اورام الدم شيوعا عن عدم الحاجة للعلاج الكيماوى حيث تم استبداله في كثير من الحالات بالعقار Ibrutinib والذى أثبت فاعليته في السيطرة على المرض أكثر من العلاج الكيماوى بنسبة 86% وأيضا العقار المناعي Obintuzumab والذى اثبت فاعليته في الشفاء والسيطرة على أورام الغدد اليمفاوية بنسبة 72%.

كما سيناقش المؤتمر أحدث انواع العلاجات المعدة بواسطة تكنولوجيا الهندسة الوراثية للخلايا الدم الأبيض المناعية وحقنها للمريض مرة أخرى لجعلها قادرة على مهاجمة الخلايا السرطانية بنسب شفاء أكثر من 90% في الحالات المستعصية والتى تعرضت لخطوط علاجية سابقة من العلاج الكيماوى التقليدية.