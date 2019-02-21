أخبار مصر | عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن مي قرني وروان غنيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن مي قرني وروان غنيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صدَّق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على إسقاط الجنسية المصرية، عن سيدتين لتجنسهما بالجنسية الإسرائيلية، من دون الحصول على إذن سابق.
القرار يأتي تطبيقا لنصوص القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية.
وبدروه عرض وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، موقف السيدتين على مجلس الوزراء، ليوافق الأخير، على إسقاط الجنسية عنهما، ويصدر قرارين بذلك، نشرتهما الجريدة الرسمية اليوم.
السيدتان هما مي طارق عبد العال قرني، ابنة مصري، ولدت في إسرائيل بتاريخ 11 أبريل 1997، بينما الثانية هي روان سامي حسنين غنيم، من مواليد محافظة البحيرة، بتاريخ أول نوفمبر 1997.
رئيس الوزراء، ألزم بقراره، الجهات المختصة بالدولة بتنفيذ قراري "إسقاط الجنسية".
رئيس الوزراء يرحب بـ"الجزار" بعد توليه حقيبة "الإسكان"
رحب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتور عاصم الجزار، الذي يحضر اجتماع الحكومة لأول مرة، بعد تكليفه بالمسئولية.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تمنياته الخالصة للوزير بالتوفيق في مهمته، لتحقيق التنمية المنشودة، وطالب جميع الوزراء بالتعاون معه في مهمته.
وكانت الحكومة، استهلت اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء العمليات الإرهابية من رجال القوات المسلحة، والشرطة المدنية، الذين يبذلون أرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والقضاء على الإرهاب الغاشم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عزم الدولة الأكيد على الاستمرار في معركة الوطن الشريفة والمقدسة ضد الإرهاب الغادر، وعناصره الإجرامية المارقة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة المصرية تمكنت من خلال أذرعها في القوات المسلحة والشرطة، من تحقيق نجاحات كبيرة، ساعدت في الحد من العمليات الإرهابية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد على استمرار هذه المواجهات حتى تحقيق النصر الشامل، جنباً إلى جنب مع استمرار جهود التنمية في ربوع مصر.