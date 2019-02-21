السيسي لرئيس «كاف»: جاهزون لإنجاز أمم إفريقيا 2019

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" لكرة القدم أحمد أحمد، اليوم الأربعاء، بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وأكد الرئيس السيسي، جاهزية مصر لإنجاز طولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، مشيرًا إلى أن كرة القدم لها دور فعال فى التقريب بين الشعوب. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء رئيس "الكاف"، منوها بتوفير الحكومة لشتى سبل الدعم للاتحاد الإفريقى لكرة القدم في مقره بالقاهرة ليتمكن من مزاولة مهامه على أكمل وجه.
وأشار راضي على التطور الملحوظ الذى تشهده كرة القدم الإفريقية مؤخرا على الساحة العالمية، الذى تمثل في الأداء المشرف لمعظم المنتخبات والأندية الإفريقية فى البطولات الدولية، وكذلك وصول عدد كبير من لاعبي كرة القدم الأفارقة المحترفين إلى أعلى درجات التميز العالمي.وأوضح أن الرئيس أكد حرص الدولة على توفير
وأشار راضي على التطور الملحوظ الذى تشهده كرة القدم الإفريقية مؤخرا على الساحة العالمية، الذى تمثل في الأداء المشرف لمعظم المنتخبات والأندية الإفريقية فى البطولات الدولية، وكذلك وصول عدد كبير من لاعبي كرة القدم الأفارقة المحترفين إلى أعلى درجات التميز العالمي.
وأوضح أن الرئيس أكد حرص الدولة على توفير جميع المتطلبات لنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، التي ستستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل، على جميع المستويات التنظيمية والإدارية واللوجستية، خصوصا في ضوء ما تتمتع به مصر من بنية تحتية مجهزة على أعلى مستوى، ولتكون تلك البطولة بمثابة احتفالية رياضية إفريقية متميزة.ووقع الاختيار على مصر رسميًا لاستضافة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، والمقرر أن تنطلق في شهر يونيو المقبل، بعد منافسة شرسة مع جنوب إفريقيا للفوز بملف تنظيم البطولة.
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