شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يبحث استعدادات المحافظة لحملة «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، مساء أمس الأربعاء، استعدادات المحافظة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية 100مليون صحة في المرحلة الثالثة والتي ستبدأ من 1 مارس القادم وتنتهي 31 أبريل، وذلك للكشف عن فيرس "سي" والأمراض غير السارية مثل مرض السكر والضغط والسمنة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع حنان مجدي نائب المحافظ ورئيس اللجنة التنفيذية لإدارة المبادرة والدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية المعنية بالمحافظة.

ووجه الزملوط، خلال الاجتماع بضرورة إعداد خطة متكاملة وذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات وذلك للوصول إلي كافة المواطنين المستهدف الكشف عليهم، مشددا بعمل غرفة عمليات بكل مركز تتواصل مع مديرية الصحة وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وذلك لإعداد إحصائية يومية بعدد المواطنين ونتيجة المسح الطبي لهم وأماكنهم.

كما وجه المحافظ بضرورة توفير وسائل انتقال مجانية مناسبة لكبار السن والمعاقين في المدن والقري البعيدة تيسيرا عليهم وللاطمئنان علي حالتهم الصحية ومتابعتها لو أثبتت النتائج وجود أي أمراض.

وشدد على ضرورة استهداف تجمعات المواطنين بكافة المساجد والكنائس والمدارس وكليات الجامعة والسجون ومراكز الشباب والمصالح الحكومية وغيرها من التجمعات، موضحا أن المسح الطبي سيتم من خلال 32 فرقة طبية متحركة تشمل كل فرقة عدد 3 أفراد تضم طبيب وممرض ومدخل بيانات بالإضافة إلي 35 منشأه صحية العمل تعمل على مدار الساعة لاستقبال المواطنين.