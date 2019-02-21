تقلبات جوية الفترة المقبلة.. الأرصاد: مازلنا في فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر ومي مدحت:
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هئة الأرصاد الجوية، إن حالة طقس اليوم ستكون شديدة البرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، واصفا حالة الطقس بـ"شتوي جميل".
وأضاف عبدالعال، في تصريحات لمصراوي، أن الجو مازال شديد البرودة في الليل، لافتًا إلى أن الساعات الأولى من الصباح الباكر تشهد شبورة مائية كثيفة، كما أن درجات الحرارة تصل إلى 20 درجة الجمعة المقبل على القاهرة، وهذا هو المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة في هذه الأوقات من فصل الشتاء.
وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع وجود بعض التقلبات الجوية مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، لأننا مازلنا في فصل الشتاء، وكل شيء وارد حدوثه.
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