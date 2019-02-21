شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحصول الشتوى لـ5.4 مليون فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 28 مديرية زراعية بالمحافظات وعدة قطاعات بالوزارة ومركز البحوث الزراعية، بالمتابعة الدورية للزراعات الشتوية، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية القمح والفول البلدى، من خلال عمل برامج حقلية إرشادية بالغيطان وإقامة الحقول الإرشادية لزيادة الإنتاج.

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وكشف تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، عن ارتفاع المساحات المنزرعة من المحصول الشتوى لـ5 ملايين و483 ألف فدان، وسط متابعات من قبل قطاعات وزارة الزراعة، والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية لزيادة الإنتاجية.

وقال التقرير، الذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أنه من بين المساحات محصول القمح بإجمالى 3 ملايين و258 و817 فدانًا، الفول البلدى 76 ألفًا و706 أفدنة، ومحصول الشعير 345 ألفًا و270 فدانًا، والبرسيم مستديم وتحريش بلغت المساحات مليونًا و524 ألفًا و193 فدانًا، الكتان 25 ألفًا و866 فدانًا، العدس 395 فدانًا، والثوم 39029 فدانًا، والبصل بلغت المساحات 203 آلاف و934 فدانًا.