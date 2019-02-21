5 خطوات لتسجيل أسماء الراغبين في الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

بدأت وزارة السياحة، أمس الأربعاء، عملية تسجيل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج مع شركات السياحة، على بوابة الحج المصرية الموحدة. ويستمر التسجيل حتى 17 مارس المقبل.

حصلت شركات السياحة على "الباسورد" الخاص بكل شركة لتسجيل بيانات حجاجها وتقديم أوراقها إلكترونيًا على موقع وزارة السياحة، وبدأت الشركات في التنفيذ تمهيدًا لتسجيل الحجاج على البوابة الموحدة.

يرصد "الخليج 365" خطوات التسجيل:

1. فتح رابط منظومة الحج الموحدة

2. الضغط على أيقونة قرعة الحج السياحي وفتح نافذة الشروط والستندات المطلوبة.

3. تقديم المستندات المطلوبة وتتمثل في جواز السفر وبطاقة الرقم القومي و12 صورة خلفية بيضاء + بطاق صحية وفيش جنائي مميكن + شهادة طبية بالحالة الصحية + بيان الأمراض المزمنة تحت العلاج أو الإعاقات المستديمة إن وجدت مع ضرور توافر مرافق للحاج المريض، مع تقديم باقي الأوراق المطلوبة خلال فتح النافذة.

4. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول وفتح نافذة دخول المستخدام.

5. كتابة اسم المستخدم " الشركة" والباسورد الخاص بها والتي حصلت عليه من وزارة السياحة، ثم الضغط على دخول على أن يلي بعد ذلك تسجيل الحاج المتقدم عبر الشركة.

وجرى تقديم الربط الإلكتروني بين الوزارة وغرفة الشركات لإتمام إجراءات تقديم الأوراق والإستعلام من الشركات إلكترونيا لأول مرة دون الحاجة للحضور إلى الوزارة أو الغرفة

وأوضحت وزارة السياحة أن أهم الشروط الواجب توافرها ألا يقل السن بالنسبة للرجال عن 25 عامًا إلا إذا كان مرافقًا لأحد والديه فلا يقل عن 18 عامًا وبالنسبة للسيدة الأقل من 45 عامًا يشترط وجود محرم مرافقًا لها ويتم التسجيل معا باستمارة واحدة.​​