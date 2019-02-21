شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": ارتفاع المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ3400 محل حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، استمرار المديريات بالمحافظات المختلفة فى تلقى طلبات أصحاب المحلات الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون الشتوى، من خلال التقدم بطلبات للحصول على تصاريح، وعدد المحلات التى شاركت فى الأوكازيون بلغت 3400 محلاً منذ بداية الـوكازيون فى 14 يناير الماضى وحتى الآن.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حريص على تيسير كافة الإجراءات لحصول أصحاب المحلات التجارية على تصاريح المشاركة فى الأوكازيون الشتوى، كما أن الأجهزة الرقابية فى الوزارة تقوم بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمولات التجارية من أجل متابعة حركة الأوكازيون.