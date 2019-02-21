شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات عن التابلت والامتحانات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى، فيما تساءل بعض الطلاب عن آلية الامتحان والتصحيح.. ”الخليج 365” يقدم فى 10 معلومات أبرز الضوابط عن التابلت والامتحانات المقبلة. 1ـ المركز القومى للامتحانات يضع الامتحانات وتأليف بنوك الأسئلة. 2ـ التصحيح لن يكون بإجابات نموذجية محددة. 3ـ تطبيق تجربة التصحيح فى مارس مع متابعة مستوى جودتها، لتصل إلى أفضل مستوى لها فى مايو. 4ـ أسئلة الامتحان التجريبى الثانى يعقد فى مارس المقبل. 5ـ أسئلة الامتحان التجريبى الثانى سوف يراعى مطالب الطلاب التى ظهرت فى الامتحان التجريبى الأول. 6ـ الأسئلة سوف تناسب الوقت المحدد للامتحان وأيضًا طبيعة الاختبار الإلكترونى. 7ـ تصحيح الأسئلة سوف يعتمد فى جزء منه على الطريقة الإلكترونية من خلال متخصصين. 8ـ سعر التابلت 5 آلاف جنيه وسوف يتم تصنيعه فى مصر خلال الفترة المقبلة. 9ـ غلق الثغرات التى ظهرت فى أجهزة التابلت وتمكن الطلاب من الدخول على "فيس بوك". 10ـ هناك آلية تحكم مركزية فى جميع الخطوات التى تتم خلال الامتحانات أو المناهج الدراسية، كما أن السبورات الذكية لا تقبل أى فيروسات أو فلاشات خارجية.

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