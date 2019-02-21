شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات محافظة الجيزة لحملة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة من التجهيزات الطبية اللازمة لاستقبال الحملة القومية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.

ونرصد أهم المعلومات عن تجهيزات الحملة التى ستنطلق بعد أيام فى الجيزة

الحملة تنطلق فى الفترة من 1/3/2019 وحتى نهاية شهر أبريل.

الحملة تستهدف المسح الطبى لـ5.3 مليون مواطن بالمحافظة.

تم تشكيل 1730 فريقا طبيا لتغطية المحافظة بالكامل.

تم بتجهيز جميع وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومراكز الشباب.

تجهيز سيارات العيادات المتنقلة التى تجوب أنحاء المحافظة.

الحملة تستهدف الكشف على المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عاما.

يستمر عمل الحملة على مدار اليوم من خلال فريقين يتبادلان العمل على فترتين حتى التاسعة مساء.

سيتم الإعلان عن الحملة من خلال دور الأزهر والأوقاف والجمعيات الأهلية.

المواطنون المصابون سيتلقون العلاج على نفقة الدولة بالمجان داخل 14 مركزا طبيا على مستوى المحافظة.