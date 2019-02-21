شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يواجه وزير الشباب بـ54 طلب إحاطة و9 طلبات مناقشة و4 أسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين، الحكومة ممثلة فى وزير الشباب والرياضة بـ54 طلب إحاطة وأربع أسئلة وتسعة طلبات مناقشة.

ويطالب النواب من خلال استعمال أدواتهم الرقابية الوزير بأن يوضح للبرلمان عددًا من الأمور، مثل كيف استعدت الحكومة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وكيف سيتم اعتبار مادة الرياضة مادة أساسية بالمدارس ولماذا لا يتم إقامة المباريات على استاد بورسعيد ومدى إمكانية إنشاء قناة فضائية لنقل فعاليات كأس الأمم، وما هو موقفها بشأن إثارة بعض الإعلاميين للفتنة بين الأندية، بالإضافة لعدم وجود مراكز للشباب بعدد من المناطق بالمحافظات.

أولاً: بالنسبة لطلبات الإحاطة فهى تتضمن:

35 طلبًا عن عدم إنشاء مراكز الشباب ببعض المناطق بالمحافظات، فضلاً عن عدم تطوير القائم منها وعدم القيام بدورها فى احتواء طاقات الشباب.

وخمسة طلبات إحاطة عن عدم تنجيل وتطوير العديد من الملاعب والاستادات، بالإضافة إلى ثلاثة طلبات إحاطة عن عدم توافر ملاعب رياضية للشباب خاصة بعد حملة إزالة الملاعب الخماسية وضرورة استغلال أراضى المتخللات والأراضى الواقعة تحت خطوط الضغط العالى لإقامة ملاعب مفتوحة.

كما تتضمن طلبات الإحاطة خمسة طلبات عن عدم تنجيل وتطوير العديد من الملاعب والاستادات، فضلاً عن طلبى إحاطة حول عدم تثبيت العاملين بالشباب والرياضة، وطلب إحاطة عن توقف نشاط أندية الشركات المتعثرة.

وتشمل طلبات الإحاطة أيضًا ثمانية طلبات تتحدث عن عدم الاهتمام بالمدينة الرياضية بدار السلام محافظة سوهاج، بالإضافة إلى المطالبة بإنشاء قناة فضائية لنقل فعاليات البطولة الأفريقية المزمع إقامتها فى مصر، وكذلك عدم إنهاء إجراءات إنشاء النادى الاجتماعى بمدينة إدكو – محافظة البحيرة، والإهمال الذى لحق بيت شباب المنيل، واستمرار عدم إقامة المباريات على استاد بورسعيد.

كما تتناول موضوعات تتعلق بعدم التحقيق فى واقعة تلقى النادى الأهلى لأموال وهدايا بالمخالفة لقانون الرياضة. وعن إثارة الإعلاميين للفتنة بين الأندية، وعن دور الوزارة فى تدريب الشباب وإعدادهم لسوق العمل، واستغلال الحدائق العامة والمتخللات لإنشاء ملاعب وساحات لممارسة الرياضةوعن كيفية الاستفادة من الأراضى - الواقعة تحت الضغط العالى - المهملة وغير المستغلة لإقامة ملاعب مفتوحة.

ثانيًا: أربعة أسئلة موجهة للوزير تتعلق بدعم الألعاب الفردية والجماعية بخلاف كرة القدم، وكيفية استعداد الوزارة لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، وعدم إنشاء مراكز للشباب فى بعض المحافظات.

ثالثًا: تسعة طلبات مناقشة تتضمن استطلاع رأى الوزير فى سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا، منها إدراج مادة التربية الرياضية كمادة أساسية بالمدارس والجامعات، وتفعيل دور مدارس المتفوقين رياضيًا وزيادة عددها، والاهتمام بالألعاب الرياضية الفردية والجماعية الأخرى غير كرة القدم وتخصيص أراضى لإقامة مراكز الشباب، واستغلال الأراضى الزراعية لإقامة مراكز شباب بالقرى فضلاً عن مطالبة الحكومة بتوضيح سياستها بشأن أندية الشركات المتعثرة والتى توقف نشاطها.