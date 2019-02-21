شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يصدر أمرا بعدم السماح لعودة عروس داعش إلى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه أمر بعدم عودة هدى مثنى المقلبة بعروس داعش الإرهابية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرة آخرى.



هدى مثنى تقبل ابنها

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبر تويتر:"لقد أصدرت تعليمات لوزير الخارجية مايك بومبيو ، وهو يوافقنى تماماً ، على عدم السماح لهدى مثنى بالعودة إلى البلد!".



ترامب

يذكر أن هدى مثنى، من ولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، وسافرت إلى سوريا حيث التحقت وتزوجت من ثلاث رجال خلال 5 سنوات، وتبلغ من العمر 24 عاما، وقالت عبر تصريحات صحفية أنها نادمة أنها سافرت إلى سوريا والتحقت بتنظيم داعش الأرهابى، وتوسلت إلى المسئولين الأمريكيين من أجل الحصول على فرصة ثانية والسماح لها بالعودة عائلتها.