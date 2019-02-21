شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين تقرر خصم الاشتراكات السنوية من أصحاب المعاشات على دفعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس السيد عبد اللطيف، وكيل نقابة الزراعيين، أن النقابة بدأت فى خصم قيمة الاشتراكات السنوية المقدرة بـ86 جنيها، من أصحاب المعاشات، وذلك على دفعتين، تطبيقا لنص قانون النقابة، ولضمان استمرار صرف المعاشات لهم، حيث نص القانون على أنه لا يحق لأحد أن يستفيد من خدمات النقابة إلا الأعضاء المُسددين لرسوم النقابة.

وأوضح عبد اللطيف، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن السبب فى توقف سداد أصحاب المعاشات للاشتراكات، أن المجلس الأسبق اتخذ قرار بإعفاء تلك الشريحة من الأعضاء من رسوم العضوية منذ 2013، ليضمن أصواتهم فى الانتخابات، كما أن المجلس السابق تلقى فتوى من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أكدت أنه لا يجوز لمجلس النقابة مخالفة القانون وأنه لابد من تحصيل الاشتراكات.

وأشار إلى أن المجلس الحالى وجد أن هناك مادة بالقانون تنص على حق المجلس أن يعفى العضو عن الاشتراكات لمدة عام، ولكن بعد إجراء دراسة لحالته، ونظرا لأن هناك ديون على النقابة، فقرر المجلس تطبيق رأى الفتوى والتشريع بداية من 2014، وبدأت النقابة بالفعل فى تحصيل رسوم العضوية، بالخصم من دفعة المعاشات، خاصة أن كل أصحاب المعاشات لا تُسدد الاشتراكات، وبالتالى كان لابد من إيجاد وسيلة لتحصيلها.