شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محافظ البحر الأحمر يفتتح الجناح المصرى بمعرض صربيا السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح اليوم محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله معرض صربيا السياحى، الذى تستضيفه العاصمة بلجراد ويستمر حتى 24 من الشهر الجارى، وبحضور السفير المصرى فى صربيا عمرو الجويلى، حيث تبلغ مساحة الجناح المصرى 200 متر وتعد هذه المرة الأولى التى تشارك فيها الفنادق المصرية فى مؤتمر سياحى كبير بصربيا.

أكد تامر نبيل عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر أن جهودا كبيرة بذلتها السفارة المصرية لوضع برنامج حافل على مدار أيام المعرض لإظهار المقاصد السياحية المصرية فى أبهى صورها، وتوفير لقاءات مع المسئولين الصرب وممثلى قنوات الإعلام والصحافة لضمان اكبر ترويج خلال أيام المعرض.

يتضمن جدول أعمال المؤتمر لقاءات بالمستثمرين ورجال الأعمال بصربيا، فضلا عن افتتاح مهرجان للأفلام المصرية مترجمة للغة الصربية، وكذلك إقامة ليلة مصرية تليق بسمعة السياحة لمصر ومدعو لها العديد من المسئولين الصربيين والإعلاميين ورجال السياحة بالصرب.

وتعد هذه المشاركة الأولى لفنادق البحر الأحمر فى المعرض الصربى، ويرأس الوفد المحافظ اللواء أحمد عبدالله، وتأتى فى إطار العمل على خطة الجمعية لاستهداف أسواق جديدة فى أوروبا وأسيا وأمريكا وغيرها من الأسواق لزيادة الحركة السياحية للمقاصد المصرية.