صب خراسانة في 48 ساعة.. 8 معلومات عن أبراج العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن الناطق باسم وزارة الإسكان هاني يونس، الأربعاء، بدء صب القواعد الخرسانية لأبراج العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن البرج الذي بدأ العمل به يحمل رقم C02، وأن صب الخرسانة سيمتد لمدة يومين.

وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عن منطقة الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم أعلى برج سكني في إفريقيا:

- يضم المشروع تنفيذ 20 برجًا منهم سكني، إداري، تجاري، خدمات.

- تضم المنطقة أعلى برج في إفريقيا بارتفاع 385 مترًا.

- إجمالي مساحة المشروع تصل لما يقرب من 195 فدانًا.

- تنفذ المشروع شركة (cscec) الصينية، بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية.

- المشروع سيتم تنفيذه في 3 سنوات، قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

- استثمارات المشروع تقدر بنحو 3 مليارات دولار.

- يمول المشروع بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، والسداد بعد ذلك على 10 سنوات.

- 22 مكتبًا استشاريًا عالميًا تعمل بالمشروع.​