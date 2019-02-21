أخبار مصر | ضياء رشوان: من غير المقبول أن ينقسم مجلس نقابة الصحفيين داخليًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياء رشوان: من غير المقبول أن ينقسم مجلس نقابة الصحفيين داخليًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، إنه لا يمكن أن تعود هيبة النقابة بدون الجمعية العمومية، ومجرد تواجد الصحفيين بأجيالهم المختلفة مع أساتذهم الكبار في شارع عبدالخالق ثروت وبمقر النقابة بحشد قوي، يعكس للجميع أن هناك نقابة مترابطة وقوية، لها هيبة ووقار.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الاختلاف وارد في الانتخابات ومجلس النقابة والجمعية العمومية، مؤكدًا أن نقابة الصحفيين هي نقابة رأي، وطوال تاريخ مجلسها وعموميتها، لم يشهد مجلس النقابة تيارًا واحدًا، ولكن النجاح هو أن تحول هذا الاختلاف لثراء فكري.

وأكد "رشوان" أنه من غير المقبول، صدور أفعال غير أخلاقية من الصحفيين أنفسهم، بما أثر على هيبة نقابة الصحفيين أمام المجتمع وباقي مؤسسات الدولة.

وتابع: "من غير المقبول أيضًا أن يختلف مجلس النقابة داخليًا، وتُصدر الصورة خارجيًا أنه مُنقسم على نفسه، هذه الصورة تعكس أن بيتنا من الداخل مُخرب، وأن أكون نقيبًا لمجموعة لديها موقف سياسي، هذا غير مقبول أيضًا، انتمائي السياسي والمؤسسي، كل هذا لابد أن يكون خارج نقابتي المهنية".

ولفت المرشح على مقعد النقيب، إلى أن كل مجالس النقابة على مر تاريخها كان يوجد بها مختلف الألوان، بحكم كونها نقابة رأي وكتابة، ولكن المجالس الناجحة بالرغم من هذا التنوع، كان يتحول فيها هذا الخلاف إلى حالة نقابية وليس انقسام وتصفية حسابات، لافتًا إلى أن المجلس الذي يأخذ قراراته بالتصويت بالطبع لديه مشكلة.

واستطرد بأنه على الرغم من كونه نقيبًا للصحفيين في وقت من أصعب الأوقات التي مرت بها مصر سابقًا، وفي داخلها نقابة الصحفيين، إلا أن مجلس النقابة لم يتخذ قرارًا في خلال هذين العامين بالتصويت، بل كانت كافة قراراته بالتوافق، وذلك في وقت مر علي مصر فيه 3 رؤساء وقُتل فيه صحفيون وكانت هناك حالة من الفوضى.

واستكمل قائلٌا: "كان المجلس يشمل كل التيارات السياسية وقتها، ولكننا لم نصوت على قرار واحد بل كان التوافق الأسلوب المًتبع في اتخاذ القرارات، وذلك من خلال الجلوس ساعات طويلة خارج النقابة للنقاش، وندخل الاجتماع نغلق أبوابنا على أنفسنا، وهذا الأمر هو بداية الهيبة التي أتحدث عنها"

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.