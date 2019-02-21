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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20 

شبين الكوم 11 19

طنطا 10 19

دمنهور 09 18 

الإسكندرية 08 17      

بلطيم 08 17  

مطروح 07 18 

السلوم 07 17 

سيوة 05 20   

بورسعيد 12 18

دمياط 12 17

الزقازيق 11 18

الاسماعيلية 08 20

السويس 08 19

العريش 11 17 

رفح 10 16    

رأس سدر 12 19        

نخل 02 17    

نويبع 14 20   

طابا 12 18    

كاترين 01 12 

الطور 10 21   

شرم الشيخ 14 22      

الغردقة 12 24 

مرسى علم 12 23       

الفيوم 11 20  

بنى سويف 11 20       

المنيا 10 20    

أسيوط 07 21 

سوهاج 07 22 

قنا 08 23      

الأقصر 08 24 

أسوان 09 24  

أبوسمبل 08 24 

الوادي الجديد 05 24   

شلاتين 12 23 

أبو رماد 14 22

راس حدربة 14 22      

حلايب 15 22

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

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مكة المكرمة 17 30

المدينة 09 23  

الرياض 15 24 

المنامة 06 18   

أبوظبي 18 24 

الدوحة 15 23 

الكويت 08 21

دمشق 02 14  

بيروت 12 18  

عمان 03 12  

القدس 04 13 

غزة 08 17     

بغداد 07 21   

مسقط 16 24 

صنعاء 06 16  

الخرطوم 16 30 

طرابلس 10 19

تونس 07 19  

الجزائر 07 16

الرباط 08 19  

نواكشوط 14 29        

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -01 08  

إسطنبول 04 13         

إسلام آباد 10 18       

نيودلهي 15 22 

جاكرتا 24 31

بكين -03 08

كوالالمبور 24 32        

طوكيو 05 15  

أثينا 04 16    

روما 02 14    

باريس 03 12  

مدريد 02 13  

برلين 06 11   

لندن 02 10   

مونتريال -12 -09

موسكو -03 02        

نيويورك -01 02        

واشنطن 01 02

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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