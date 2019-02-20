أخبار مصر | تعرف على أقوى السفن الحربية في البحرية الروسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أقوى السفن الحربية في البحرية الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر البحرية الروسية أحد أكبر القوات البحرية علي مستوي العالم وتحتل ترتيبا متقدما من حيث عدد القطع البحرية وقوتها، ومن أهم تلك القطع الطراد البحري والذي يطلق عليه بطرس الأكبر.

بدأ بناء الطراد في عام 1986 ودخل حيز الاستخدام في القوات البحرية الروسية عام 1998 ويبلغ طول السفينة 251.1 مترا، أما عرض السفينة فيصل الي 28.5 مترا، وارتفاع السفينة 59 مترا، وتبلغ سرعة السفينة 31 عقدة بحرية، وطاقم السفينة يصل الي 655 فردا بمن فيهم 105 ضباط.

ويتسلح الطراد البحري بطرس الأكبر بمجموعة من الصواريخ المضادة للسفن "غرانيت" المزود بصواريخ مجنحة، والصواريخ المضادة للجو "اس – 300"، ومدفع من طراز "كاشتان" الذي يؤمن الحماية من الاسلحة الذكية المعادية، بما فيها الصواريخ المضادة للسفن والرادارات والقنابل الجوية والطائرات والمروحيات.

أما المنظومة المضادة للطائرات في الطراد فهي من طراز "كلينوك" الحاوية 128 صاروخا جافا موجها عن بعد، كما تمتلك السفينة البحرية بطرس الأكبر المدافع المزدوجة عيار 130 ملم حيث مدى الرمي 25 كيلومترا وسرعة الرمي 80 طلقة في الدقيقة، وطوربيديان صاروخيان عيار 533 مم من طراز "فودوباد" اللذان بوسعهما تدمير الغواصات المعادية على مدى 60 كلم.

ويحمل الطراد البحري الروسي بطرس الأكبر المروحيتان المضادتان للغواصات من طراز "كا – 27"، و3 محطات للملاحة و4 منظومات لاسلكية الكترونية خاصة بالتحكم في رمي الاسلحة البحرية، ومحطتان للاتصال الفضائي و4 محطات للملاحة الفضائية.

ويكمن شهرة السفينة علي مستوي العالم فى قدرتها على تدمير السفن السطحية الكبرى وحاملات الطائرات ضمنا وحماية التشكيلات البحرية من الهجوم الجوي والغواصات المعادية ويعد مدى إبحارها غير محدود، وهي مزودة بصواريخ مجنحة قادرة على تدمير الأهداف على مسافة حتى 550 كيلومترًا.