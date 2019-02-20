انت الان تتابع 46 كاميرا مراقبة..معبد أبوسمبل يستعد لـ«تعامد الشمس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استعدت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان، للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس، يوم الجمعة القادم، بحضور متوقع لكلًا من وزراء الآثار والسياحة والثقافة ومحافظ أسوان وعدد كبير من الوفود السياحية من مختلف الجنسيات، حيث تتعامد أشعة الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير، وتقطع أشعة الشمس 60 مترًا داخل المعبد مرورًا بصالة الأعمدة حتى حجرة قدس الأقداس، لتسقط أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، لمدة 20 دقيقة، فى الظاهرة الفلكية التى يتكرر حدوثها مرتان فى العام يومى 22 فبراير و22 أكتوبر.

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام أثار أسوان والنوبة، إنه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة لاحتفالية، والتي شملت الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وإصلاح دورات المياه الموجودة بمعبد أبوسمبل. وأشار سعيد، أيضًا إلى إصلاح عربات الجولف المخصصة لنقل كبار السن من السائحين الأجانب وزوار المعبد إلى محيط المعبد،