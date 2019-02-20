شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "ارسم.. لون.. كلنا واحد". مبادرة الداخلية لتعليم الأطفال القواعد الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام عدد من ضباط مديريات الأمن المختلفة، بزيارة إلى عدد من أطفال المدارس الابتدائية وتوزيع كتيبات تثقيفية موجه إلى جمهور الأطفال من الفئة العمرية الأصغر بعنوان "ارسم.. لون.. كلنا واحد"، وكذا صور ملونة لمركبات ودراجات نارية حديثة للشرطة بأسلوب البازل.

ويأتى ذلك بهدف توعية الأطفال بثقافة العمل الأمنى منذ الصغر، من خلال تقديم معلومات مبسطة ضمن محتوى جاذب يوضح دور رجال الشرطة فى حمايتهم وحماية أسرهم تحديداً فى مجالى "المرور والحماية المدنية".