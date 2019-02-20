شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، والتى طرحتها مصر، على ثلاث شرائح "5 -10- 30 سنة"، وتحقيقها فى وقت قصير يعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى طويل وقصير الأجل، وتابع: "بعد نصف ساعة من الطرح تم تغطية 75% من المطلوب وذلك يعد رقم قياسى غير مسبوق فى أى طرح، ويعكس حجم الإقبال وثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد ابو بكر، والإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية "الحياة"، أن الهدف من هذه السندات هو تمويل أنشطة الموازنة، وتنوع مصادر الدخل والتمويل للحكومة المصرية، إلى جانب تخفيف العبء عن الحكومة.