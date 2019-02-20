"غرامة السير بدون حزام أمان بـ 2500 جنيه وسحب السيارة".. حقيقة تطبيق قانون المرور الجديد غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نفى مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور ما تردد حول بدء تطبيق قانون المرور الجديد بدأ من الغد.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، لمصراوي؛ أن القانون ما زال قيد المناقشة بلجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الحديث حول تطبيق القانون بداية من الغد ليس صحيح بالمرة، حيث أن وضع مواد لمحاسبة المخالفين مازالت موضع دراسة من الجهات المعنية لبيان ملائمتها ودستوريها من عدمه.

وتابع؛ أن تطبيق القانون الجديد سيسبقه استصدار قرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية قبل العمل به، كما سيتم توعية المواطنين حول بنود القانون الجديد وآليات تنفيذه.

وكان عدد من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداول منشورات تفيد ببدء تطبيق مواد قانون المرور الجديد غدًا.

كان مجلس الدولة أرسل بعض التعديلات على عدد من مواد قانون المرور الجديد لمجلس النواب، ومازال البرلمان بصدد مراجعتها.