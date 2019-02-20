اتفاقية تعاون بين برنامج تطوير التعليم الفني وشركة مصر إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

شهد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ، اليوم الأربعاء ، توقيع اتفاقية تعاون بين برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TVET) وشركة مصر إيطاليا للأعمال الزراعية .

كما حضر توقيع الاتفاقية محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ، وعبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وإبراهيم العافية رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وتتضمن الاتفاقية دعم التدريب الفني لطلاب المدارس الثانوية الزراعية والتكوين المهني وزيادة الأنشطة الزراعية الخاصة بمحافظة الأقصر، وتكثيف أوجه التعاون بين المزارعين والطلاب بهدف زيادة انتاجية الطماطم المجففة بما يسهم في زيادة حجم الصادرات.

كما تتضمن دعم الطلاب وخريجي المدارس الزراعية وتأهيل المزارعين لفتح أسواق إضافية تساهم في خلق فرص عمل وتكون إضافة للسوق المحلي للتغلب علي مشاكل تذبذب الأسعار في السوق، هذا بالإضافة إلي حث وتشجيع المزارعين علي إنشاء مناشر خاصة بهم لتجفيف الطماطم، وهو ما قام به عدد من المزارعين في مدن إسنا وأرمنت.

وأكد محافظ الأقصر علي أهمية التدريب في رفع قدرات الطلاب، وكذلك الارتقاء بمستوي المزارعين ، مٌشيدًا بالجهود المبذولة من وزارتي الزراعة والتعليم وكافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة الرقعة الزراعية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.