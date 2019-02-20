"عروض ترويجية وبرامج ترفيهية".. ملامح خطة السياحة لبطولة الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

بدأت وزارة السياحة، وضع خطتها للاستفادة من استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية المرتقبة في يونيو المقبل.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس الأحد الماضي، اجتماع اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم بطولة أمم أفريقيا؛ لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المختلفة قبل إقامة البطولة.

وكلف مدبولي، وزارة السياحة بإعداد برامج سياحية للجماهير والوفود المختلفة، لزيارة المعالم السياحية، خاصة المدن الساحلية.

وقال الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لمصراوي في وقت سابق، إنه جرى تشكيل لجنة لمتابعة الاستعدادات للبطولة، بالتعاون مع كافة الوزارات والشركات السياحية بكافة المحافظات والجهات المعنية للخروج ببطولة تليق باسم مصر، مشيدة بروح التعاون بين الجميع في هذا الملف لعمل برامج سياحية للسائحين قبل وأثناء البطولة.

وكشفت مصادر مطلعة لمصراوي، عن ملامح أولية لخطة السياحة في استثمار البطولة، تشمل إعداد برامج وعروض سياحية وثقافية متنوعة للتسويق للمقصد السياحي خلال فترة إقامة البطولة.

وأضافت المصادر، أن سيتم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية لتجهيز المنشآت السياحية والصحية والرياضة والثقافية لاستضافة الجماهير والوفود، فضلاً عن تجهيز جميع الفنادق السياحية المصرية لاستقبال المشجعين والمشاركين في البطولة.

وأكدت المصادر، أنه جرى إعداد مواد ترويجية عن مصر لبثها قبل وأثناء البطولة لترك انطباعا إيجابيا للمشاركين والمشجعين والمتابعين لها حول العالم، لجذب المزيد من السياح إلى مصر.

وأشارت إلى أنه سيتم استخدام الملاعب التي ستقام بها المباريات كمنصات لعرض المواد الترويجية الخاصة بمحاور الحملة الترويجية لمصر "People 2 People"، بجانب وضع المتحف المصري الكبير GEM 2020 على خريطة المواد الترويجية.

ولفتت إلى توفير الخدمات الصحية اللازمة وتواجد أكبر عدد ممكن من سيارات الإسعاف وتجهيز المستشفيات لاستقبال أي حالات طارئة.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، أعلن خلال اجتماع المكتب التنفيذي، يوم 8 يناير الماضي، بالعاصمة السنغالية "داكار" فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد المنافسة مع دولة جنوب إفريقيا.