مصر | مصدر يكشف كواليس وفاة نجل عم محمد أبو تريكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف كواليس وفاة نجل عم محمد أبو تريكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل وفاة نجل عم لاعب المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، داخل مستشفي الهرم، وتبين أنه صادر ضده أحكام بالسجن في عدة قضايا مخالفات مباني، وتم احتجازه بأحد الحجوزات بقسم شرطة الهرم، لحين ترحيله لأحد السجون لتنفيذ أحكام الحبس الصادره ضده.

وأوضح المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن المتوفي يدعي خالد أبو تريكة في العقد الرابع من عمره، وسبق إجراء عملية قلب مفتوح له في وقت سابق، مشيرًا أنه حال احتجازه داخل إحدي حجوزات القسم، شعر بحالة إعياء شديدة، وتم نقله لمستشفي الهرم لعلاجه.

وأضاف المصدر أنه تم عمل إنعاش لقلبه لمده 40 دقيقة، أملا في إنقاذه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفي.

ومن ناحية أخري نعي لاعب المنتخب المصري السابق محمد أبوتريكة نجل عمه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك قائلا: "فقدت عائلة أبوتريكة اليوم أحد رجالها المحترمين المتميزين سلوكا وخلقا رحم الله الأستاذ والأخ والصديق خالد أبوتريكة وأسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة.. يا رب العالمين".

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قام 4 ملثمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات، بمنطقة حدائق الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية الخاصة بالمحل، وأصابوا صاحب المحل بطلق ناري.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي بقيام مجهولين بالسطو المسلح على محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام دائرة قسم شرطة الهرم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شهود العيان قرروا أن 4 ملثمين يحملون أسلحة نارية، قاموا بالسطو المسلح على محل مجوهرات الطويل بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، بمنطقة حدائق الأهرام، واستولوا على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وأصابوا صاحب المحل بطلق ناري في البطن، ثم لاذوا بالفرار مستقلين سيارة ملاكي ماركة لانسر.

وتم نقل المصاب للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.