أخبار مصر | أستاذ بجامعة حلوان: القاهرة التاريخية تحتاج لتطوير كبير في كل الخدمات السياحية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ بجامعة حلوان: القاهرة التاريخية تحتاج لتطوير كبير في كل الخدمات السياحية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة منى حجاج أستاذ علم السياحة بجامعة حلوان، إن القاهرة التاريخية تحتاج لتطوير كبير في كل الخدمات السياحية، فهي غير مؤهلة بشكل كاف.

وأشارت حجاج، إلى أن الأفواج السياحية التي تصل لمحيط القاهرة التاريخية لا تجد الخدمات اللوجستية الكافية، التي تيسر عليها جولتها السياحية، وأبرزها عدم وجود الحمامات العامة، وكذلك عدم وجود ماكينات الصرف الآلي، والانتشار الكبير للباعة الجائلين بشكل غير منظم، وإغلاق الكثير من المنشآت الأثرية، وانتشار الأسواق العشوائية، وكذلك انتشار عدد كبير من المتسولين.

جاء ذلك على هامش ندوة الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية، عن مشروع إدارة موقع التراث العالمي للقاهرة التاريخية التابع لليونسكو حيث يقوم به مركز هندسة الآثار والبيئة كلية الهندسة جامعة القاهرة في دار الأوبرا.

والندوة تأتي تحت رعاية وزير الآثار الدكتور خالد العناني، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأدار الندوة الأستاذ الدكتور أحمد صلاح عوف، وقدمت ملخص عن أعمال مشروع الإحياء العمرانى للقاهرة التاريخية فى المرحلتين الأولى والثانية خلال عام 2018.

والمشروع يهدف إلى إعداد خطة تنمية متكاملة ومستدامة للقاهرة التاريخية وإعداد خطة إدارة مناسبة لها كمعلم تراثى عالمى حسب توصيات لجنة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو.

والدراسة تغطى الجوانب التراثية والأثرية للمبانى والنسيج العمرانى للمدينة التاريخية التى تمثل أحد الأسس المهمة للتنمية إلا أنها تغطى كذلك الدراسات الاجتماعية، والديموجرافية والاقتصادية ودراسات الحرف والأسواق الشعبية و دراسات السياحة التي تمثل مصادر أساسية للدخل وأدوات للتنمية فى المدينة القديمة.

وكذلك تتطرق الدراسة للجوانب التشريعية والقانونية و دراسة المخاطر و الدراسات البيئية والبنية التحتية والتتبع التاريخى وإعادة التوظيف والتى من شأنها التأثير على خلق مقومات التنمية الشاملة المستدامة للقاهرة التاريخية.

وشهدت الندوة حضور محمود عبد الباسط وجهاز القاهرة التاريخية ممثلين لوزارة الآثار، وهم الأثريين هاني محمود، وعمرو عبد الكريم، وأحمد النمر، وكذلك الدكتور سعيد المصري أمين المجلس الأعلى للثقافة، وممثلين اللجنة من وزارة الثقافة، والدكتورة دليلة الكرداني، مقررة لجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة، وعدد كبير من المهتمين بالشأن الأثري والتراثي المصري.