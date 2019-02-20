أخبار مصر | "الصيادلة" تتوجه بالشكر لوزيرة الصحة لموافقتها على تكليف دفعة 2017

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة" تتوجه بالشكر لوزيرة الصحة لموافقتها على تكليف دفعة 2017 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت نقابة الصيادلة، بالشكر والتقدير لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ولرئيس اللجنة العليا للتكليف، لموافقتها على تكليف دفعة ٢٠١٧ لكل من سجل رغباته.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تقدمت النقابة بالشكر لكل النقباء الذين دعموا موقف الصيادلة فى اجتماع لجنة التكليف اليوم الأربعاء، الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، الدكتور محسن عزام عضو مجلس نقابة الأطباء البشريين، وممثلى نقابة التمريض والعلوم الصحية.

وكان قال الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وافقت اليوم الأربعاء، على تكليف الصيادلة دفعة 2017.

وأوضح "عبدالحميد" في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن اللجنة العليا لتكليف الصيادلة اجتمعت اليوم بحضور وزيرة الصحة، ووافقت على تكليف كل دفعة 2017.

وشارك "عبدالحميد" في الاجتماع ممثلا عن نقابة الصيادلة.

يذكر أن نحو 14 ألف و580 صيدلي، تخرجوا منذ عام ونصف، ولم يتم إعلان حركة التكليف الخاصة بهم من قبل وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت قبول حركة تكليف الأطباء، وأطباء الأسنان، ولم تعلن عن تكليف الصيادلة دفعة 2017 رغم تسجيل بياناتهم منذ 4 أشهر.