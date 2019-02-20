شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للسكان" يشارك فى مائدة مستديرة حول مواجهة مشكلة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، بالمائدة المستديرة التى عقدتها الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان (نحو تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان).

وأشاد مقرر القومى للسكان ، بالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في معالجة القضية السكانية جانبا إلى جنب مع الحكومة، من خلال تنظيم لقاءات وندوات ثابتة ومنتظمة تستهدف تنمية الوعى السكانى لدى كافة فئات الجمهور.

أكد قرر القومي للسكان على أهمية العمل على نشر الوعي بين المواطنين بخطورة الزيادة الكبيرة وغير المنضبطة للسكان، وما تسببه هذه الزيادة السكانية من مخاطر على الفرد والمجتمع.

شارك بالمائدة المستديرة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية بالقضية السكانية.