فيديو.. ضبط جرينوف وأسلحة ثقيلة بحوزة متهمين بقنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن قنا فى ملة أمنية مكبرة بقنا فى ضبط شخصين بحوزتهما رشاش جرينوف و2 بندقية آلية وذخائر. جاء ذلك استمراراً لتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وتوجيه حملات نوعية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة. وقامت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بحملة أمنية مكبرة استهدفت بعض العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة دشنا.. أسفرت عن ضبط "حسين ع. ح"مزارع ومقيم بناحية أبو مناع غرب بدائرة المركز، سبق اتهامه فى قضية "قتل".. وبحوزته (رشاش جرينوف و3 شريط و48 طلقة لذات العيار- بندقية آلية و3 خزن و68 طلقة لذات العيار)، وشقيقه "محمود" مزارع ومقيم بذات الناحية.. وبحوزته (بندقية آلية و3 خزن و59 طلقة لذات العيار).

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