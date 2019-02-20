"رحلة 9 إرهابيين من أحضان الإخوان إلى المشنقة" على صفحات الخليج 365 غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى، تحت عنوان "رحلة 9 إرهابيين من أحضان الإخوان إلى المشنقة"، وفيه: العدالة تتحقق على قتلة الشهيد هشام بركات.. الجماعة الإرهابية تخترق صفحة ابنة البطل.. والمستشار نبيل صادق: لدينا محققون يمكن الاعتماد عليهم دوليا، والتفاصيل فى الصفحة الثانية من النسخة المطبوعة. واقرأ أيضا، السيسى يتابع استعدادات الحكومة لاستضافة "الأمم الأفريقية"، وفيه: الرئيس لنواب عموم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لا يستطيع أحد أن يتدخل فى عمل القضاء واستقلاله.. الرئيس يلتقى ب «مدبولى » وصبحى.. ويوجه بالتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة بشأن البطولة.. ويؤكد لرئيس «كاف »: البطولة ستكون احتفالية رياضية متميزة، والتفاصيل فى الصفحة الخامسة من العدد الورقى. وداخل العدد وداخل العدد ـ دموع وفخر فى بيت أبواليزيد أسرة شهيد الدرب الأحمر ـ «أنتى منتجة ».. مبادرة تزدهر فى كفر الشيخ بدعم "تنمية المشروعات" ـ «أنتى منتجة ».. مبادرة تزدهر فى كفر الشيخ بدعم "تنمية المشروعات" ـ بيان للقوات المسلحة يعلن استهداف 7 بؤر إرهابية والقضاء على 8 تكفيريين شديدى الخطورة ـ رئيس مجلس الأعمال الأفريقى الكورى: مصر نمر النيل القادم ـ رئيس مجلس الأعمال الأفريقى الكورى: مصر نمر النيل القادم ـ "الفتوى والتشريع": لايجوز تسوية المؤهل للموظف بعد قانون الخدمة المدنية الجديد.

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