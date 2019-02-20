أخبار مصر | نقابة الصيادلة: إلغاء قرار نقل خمسة صيادلة بمستشفى حلوان العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الصيادلة: إلغاء قرار نقل خمسة صيادلة بمستشفى حلوان العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور جورج عطاالله عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه انتقل الى مستشفى حلوان العام بسبب قرار مدير المستشفى بنقل 5 من الصيادلة المشرفين على المكتب الفنى بالمستشفى لوجود خلاف مع التمريض.

وأضاف عطالله، في بيان له، أنه ألتقى مدير المستشفى والجلوس مع الصيادلة للوقوف على أبعاد المشكلة، وفى نهاية الاجتماع وافق مدير المستشفى على إلغاء قرارات نقل الصيادلة، كما تواصل الدكتور عصام عبدالحميد القائم بأعمال نقيب الصيادلة بالدكتور حسام أبوساطى مساعد وزيرة الصحة للاتصال السياسى لإنهاء المشكلة وتراجع الإدارة عن قرارها.

وشدد على دعم نقابة الصيادلة الكامل لجموع الصيادلة فى جميع المجالات.