أخبار مصر | نقابة الصيادلة: إلغاء قرار نقل خمسة صيادلة بمستشفى حلوان العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الصيادلة: إلغاء قرار نقل خمسة صيادلة بمستشفى حلوان العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور جورج عطاالله عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه انتقل الى مستشفى حلوان العام بسبب قرار مدير المستشفى بنقل 5 من الصيادلة المشرفين على المكتب الفنى بالمستشفى لوجود خلاف مع التمريض.
وأضاف عطالله، في بيان له، أنه ألتقى مدير المستشفى والجلوس مع الصيادلة للوقوف على أبعاد المشكلة، وفى نهاية الاجتماع وافق مدير المستشفى على إلغاء قرارات نقل الصيادلة، كما تواصل الدكتور عصام عبدالحميد القائم بأعمال نقيب الصيادلة بالدكتور حسام أبوساطى مساعد وزيرة الصحة للاتصال السياسى لإنهاء المشكلة وتراجع الإدارة عن قرارها.
وشدد على دعم نقابة الصيادلة الكامل لجموع الصيادلة فى جميع المجالات.
ال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التوقعات تشير إلى حدوث موجة من التقلبات والاضطرابات الجوية الأسبوع المقبل، مضيفًا أن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.
وحذر "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر الأيام المقبلة، ومن تخفيف الملابس، خلال ساعات الليل المتأخرة.
في حين أعلن محمود شاهين، مدير إدارة التحليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية ستتغير بدءا من الأحد المقبل، وستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الطقس، ومن الوارد أن تصاحبها حدوث رياح مثيرة للرمال والأتربة، قائلا "سيتم تأكيد ذلك من خلال الخرائط الجوية نهاية الأسبوع الجاري".
وأكد شاهين أن الأحوال الجوية ستكون مستقرة حتى السبت المقبل، يصاحبها ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، لتصبح درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى في مثل هذا الوقت من العام.
وحذر مدير إدارة التحليل بهيئة الأرصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الأيام المقبلة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة، متوقعا بدء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من الأحد المقبل.