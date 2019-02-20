أخبار مصر | لجنة الإغاثة بالأطباء العرب تعلن انتهاء المرحلة الثانية من حملة "دفء 5" بمصر واليمن ولبنان وبورما (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الإغاثة بالأطباء العرب تعلن انتهاء المرحلة الثانية من حملة "دفء 5" بمصر واليمن ولبنان وبورما (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من حملة "دفء5" لصالح المتضرريين من موجات البرد القارس في عدد من المحافظات بجمهورية مصر العربية بالإضافة الى اليمن ولبنان وبورما.

وبحسب البيان الذي صدر، تضمنت المرحلة الثانية من حملة "دفء5" توزيع أغطية ومواد تدفئة داخل محافظة الإسكندرية، في أحياء ومناطق القرية البيضا، والعامرية والزويدة وخورشيد، كما تم توزيع أغطية بمحافظة البحيرة بمركز كوم حمادة وفي محافظة مرسى مطروح تم توزيع أغطية بمدينة سيوة بالإضافة الى مخيمات النازحين باليمن ومخيمات اللاجئين السوريين بعرسال – لبنان واللاجئين والنازحين البورميين.

وفى تصريح للدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أوضح خلاله أن حملة "دفء" أحد مشروعات الإغاثة الموسمية التى تهدف إلى إنقاذ آلاف الأسر التى تعيش أوضاعًا مأساوية بسبب تغير المناخ أو لعدم ملاءمة المسكن، بجانب ضعف خدمات الدعم الصحى بالمناطق التى تعانى من اضطرابات قد تؤدى إلى عدم توفر الغذاء مثل الكوارث الطبيعية والسيول والعواصف الثلجية كما هو الحال فى مخيمات عرسال واليمن وغيرها.