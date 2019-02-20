أخبار مصر | عضو لجنة إحياء القاهرة التاريخية: الأثر المأهول أكثر أمنًا من المهجور (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو لجنة إحياء القاهرة التاريخية: الأثر المأهول أكثر أمنًا من المهجور (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمود عبد الباسط، عضو لجنة إحياء القاهرة التاريخية، وأحد ممثلي وزارة الآثار فيها، إن الأثر المأهول دائمًا أكثر أمنًا من الأثر المهجور.

وأشار عبد الباسط، في كلمته التي ألقاها في ندوة "إحياء القاهرة التاريخية" المنعقدة في دار الأوبرا، إلى أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية وافقت على إعادة توظيف الأثر وليس الاكتفاء بترميمه وفقط، وأن وزارة الآثار فيما قبل كانت سياستها هي ترميم الأثر ثم غلقه، وكان هدف مفتش الآثار هو حماية الأثر ممن حوله من البشر، ولكن تغيرت هذه السياسات بشكل كبير، لأن البشر يتفاعلون مع الأثر في كافة نواحي حياتهم.

وأضاف أن توظيف الأثر يخضع لشروط صارمة تتوافق مع قوانين حماية الآثار، والمواثيق الدولية، وأن مشروع إحياء القاهرة التاريخية بدأ وانطلق بالفعل، وانتهى بنسبة 75 ‎%‎ وسوف يرى النور قريبًا، ويشترك فيه عدد كبير من الجهات المعنية، في مقدمتها وزارتي الآثار والثقافة، وجامعة حلوان، بأساتذتها في مجال الاجتماع والعمارة والهندسة.

وتعد مدينة القاهرة التاريخية أحد أبرز المدن التراثية القديمة على مستوى العالم، وقد تم تسجيلها على قائمة مواقع التراث العالمي باليونسكو عام 1979م؛ فهي مدينة حية غنية بآثارها المعمارية والفنية التي ترجع إلي الفترة التاريخية الممتدة ما بين العصر الروماني وعصر أسرة محمد علي.

وانطلاقًا من اهتمام الحكومة المصرية بالحفاظ على القاهرة التاريخية تم تدشين مشروع تطوير القاهرة التاريخية عام 1998م.

اعتمادًا على الدراسة التي أعدها برنامج الإنماء التابع للأمم المتحدة (UNDP)، وبناء عليه قدمت وزارة الثقافة ورقة عمل للسيد رئيس الوزراء وتم استصدار قرار بإعداد خطة عمل لاستكمال دراسات مشروع تطوير القاهرة التاريخية، فتم إنشاء مركز لدراسات تنمية القاهرة التاريخية، وإعداد قاعدة بيانات بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، ووضع برنامج لحماية وصيانة المبانى الأثرية والتاريخية بنطاق المشروع.

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وينقسم المشروع إلى أربع مراحل تشمل 149 أثرًا متضمنة أعمال الحفظ والترميم والصيانة وإعادة التوظيف بمناطق الجمالية، والأزهر، والغوري، والدرب الأحمر، وباب الوزير.

إضافة لبعض مشروعات الترميم المستقلة مثل تلك الخاصة بمسجد أحمد بن طولون، وبيت السادات، وقصر الأمير طاز، وقصر محمد علي في شبرا، وسور مجرى العيون.

ومشروعات البعثات والمنح الأجنبية للحفاظ والترميم مثلما في قبة شجر الدر، ومشهد السيدة رقية، وقبتى عاتكة والجعفري بشارع الخليفة، ومقعد وحوض قايتباي بجبانة المماليك بشرق القاهرة؛ بالإضافة إلى مشروعات الحفاظ العمراني في القاهرة التاريخية مثل مشروع تطوير شارع المعز وشارع الجمالية.

ومشروع إعادة تأهيل حارة الدرب الأصفر، ومشروع إعادة تأهيل مصر القديمة ومجمع الأديان، ومشروع إحياء منطقة السيدة زينب، ومشروع إحياء الدرب الأحمر.

وفى عام 2010م تم التنسيق مع منظمة اليونسكو ومركز التراث العالمي بباريس لإطلاق مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية بتمويل من الحكومة المصرية.

واستكمالًا للمرحلتين الأولى والثانية من ذلك المشروع تقوم الإدارة العامة للقاهرة التاريخية حاليًا بالتنسيق مع مركز هندسة الآثار والبيئة بتدشين المرحلة الثالثة من المشروع بإعداد دراسات تخصصية شاملة لمدينة القاهرة التاريخية ووضع خطة إدارة متكاملة لموقع القاهرة التاريخية.

كما تقوم إدارة مشروع تطوير القاهرة التاريخية بمشروعات الحفظ والترميم والحفائر وإعادة تأهيل وتوظيف المباني الأثرية مثلما في مشروعات السور الشمالي والشرقي، ووكالة قايتباي وقبة الإمام الشافعي، والبيمارستان المؤيدي، ومقعد ماماي السيفي، والجامع الأزهر، ومشيخة الأزهر، وذلك بالتوازي مع مشروعات التطوير الحضري والحفاظ العمراني لشوارع القاهرة القديمة كشوارع المعز، والجمالية، والغورية، وباب الوزير، وسوق السلاح، والخليفة.