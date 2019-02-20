أخبار مصر | إقبال كثيف على أروقة الجامع الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال كثيف على أروقة الجامع الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أروقة الجامع الأزهر، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، إقبالا كثيفا من طلاب العلم من المصريين والطلاب الوافدين، رغم التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر مساء يوم الاثنين الماضي، حيث توافدت الجماهير على الأروقة المختلفة لتلقي العلوم الشرعية والعربية.

والتف طلاب رواق العلوم الشرعية حول درس الدكتور أسامة مهدي، فيما حاضر الشيخ جعفر عبدالله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق، في رواق العلوم العربية، بينما احتشد المئات لتلقي علوم العقيدة مع الدكتور عرفة النادي والدكتور عواد محمود عواد، في حين شهدت دروس السيرة النبوية مع الدكتور محمود الهواري، إقبالا كبيرا من رواد الرواق.

وعكس الإقبال المتزايد على الجامع الأزهر خلال اليومين الماضين التفاف الجماهير وطلاب العلم الشرعي حول الأزهر الشريف، وتمسكهم بالنهل من علومه الرصينة ومنهجه الوسطي المعتدل.

وحرص الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عقب توليه مشيخة الأزهر على إعادة إحياء أروقة الأزهر التاريخية، لتقديم العلم الشرعي وفق المنهج الأزهري الوسطي المستنير، لكل الفئات والأعمار، وطوال العام وبالمجان، وهو ما تجلى في ذلك المشهد المهيب للآلاف الذين يحتشدون في صحن الجامع وأركانه لحضور المجالس الحديثية، التي يشارك فيها كبار علماء الأزهر ومحدثيه.

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تفقد الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، كليات فرع جامعة الأزهر بالزقازيق وشملت الجولة كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، واللغة العربية، وكلية أصول الدين بالزقازيق، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية بها والاستماع إلى طلاب وطالبات كليات فرع الجامعة بالزقازيق .

تفقد نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، خلال جولته، قاعات الدراسة، والمباني الخاصة بالكليات الثلاث للوقوف على حالتها ومناسبتها لأداء رسالتها على الوجه الأكمل، كما التقى بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات وعدد من طلاب وطالبات الفرق المختلفة واستمع إلى مقترحاتهم ووعد بإيجاد حلول لكافة التحديات المتواجدة في كليات الفرع، مؤكدًا حرص الجامعة قيادة وعمداء وأعضاء هيئة تدريس على مصلحة الطلاب والطالبات في المقام الأول.

وعبر الأمير عن سعادته وشعوره بالفخر بتواجده بين هذه النخبة المتميزة من أعضاء هيئة التدريس وأبنائه من طلاب وطالبات جامعة الأزهر، مشيدا بالتزامهم بالمحاضرات، ولافتا إلى ضرورة الاهتمام بالمشاركة في الأنشطة الطلابية بالجامعة والمجتمع المدني، لافتًا إلى أهمية دور الجامعة في تنمية الوطن.

وأكد أن الجامعة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقيادة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تسعى لتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام لتحصيل العلوم النافعة وتنمية المواهب واكتساب المهارات المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعمل على الوصول للاندماج في المجتمع الطلابي، لتصحيح المفاهيم وتحصين عقول شبابنا ضد الأفكار الهدّامة، وهذا ما تحرص عليه جامعة الأزهر خاصة في هذه المرحلة، لأن الشباب هم الحاضر والمستقبل للنهضة المرتقبة.