«هوس المعجزات» على جدران الكنيسة يثير الجدل

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فتاة تثير الجدل بعد الادعاء أن يدها تخرج زيتا.. الكنيسة: لا نعترف بهذه الأمور.. وظهور العذراء في 1968 وكنيسة الوراق رسخ عقيدة المعجزات.. والكنيسة اعترفت رسميا ببعضها

«الهوس بالمعجزات»، لا زال من الأمور المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي يناير الماضي كانت آخر القصص لفتاة تدعى «كرستين» يخرج من يدها زيت، وانتشرت صورتها وقصة يدها في أغلب «جروبات المسيحيين» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها مثل هذه القصص الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يحكي كثيرون عن معجزات للقديسين حصلت معهم ويتم تداول هذه القصص بكثافة عبر تطبيقات التواصل المختلفة، مع تحذيرات من توقف تداولها، ويتساءل البعض لماذا يروج رجال الدين للمعجزات ويذهبون للعلاج في أفضل المستشفيات؟

في موضوع «يد كرستين»، تداول كثيرون المنشور الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وشكك البعض في أن هناك معجزة، بينما أكد عليها في موقف آخر في بورسعيد كما في المنشور التالي: كما تداول البعض منذ يومين منشورا لصورة للسيدة العذراء مريم في كنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد، يقال إنها

في موضوع «يد كرستين»، تداول كثيرون المنشور الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وشكك البعض في أن هناك معجزة، بينما أكد عليها في موقف آخر في بورسعيد كما في المنشور التالي: كما تداول البعض منذ يومين منشورا لصورة للسيدة العذراء مريم في كنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد، يقال إنها تخرج زيتا منذ 29 عاما في نفس الموعد. الأنبا بيسنتي والنائب إسماعيل نصر الدين الأمر لم يتوقف عند عموم الناس بل وصل إلى صورة أحد الأساقفة مع نائب برلماني، وأصدر النائب بيانا رسميا بتفاصيل الواقعة، ففي يونيو 2017، أصدر النائب إسماعيل نصر الدين حول صورة له بصبحة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة وجد مدير مكتب النائب أنها تخرج زيت، وأنه رغم وجود شخصيات كثيرة إلا أن الزيت يخرج وفقا للبيان من فوق رأس النائب والأسقف، وطلب النائب من مساعد الأنبا بيسنتي الحضور لفحص الصورة. الكنيسة على موقفها منذ عدة سنوات بالتحديد في 2015 ناقشت «التحرير»، هذه القضية بعد واقعة شهيرة، في تقرير بعنوان: من الزيت إلى الدماء.. معجزات لـ«صور القديسين» أم خرافة؟ ووقتها أشار المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم إلى أن الكنيسة لا تتعامل مع مثل هذه الأمور أو تعترف بها، وأوضح أنه تشكل لجنة بابوية في حالة وجود ظاهرة واضحة لكثيرين مثل ظهور السيدة العذراء في الزيتون سنة 1968 وكنيسة الوراق التى حدثت منذ سنوات، وأضاف أن اللجنة بعدما تدرس وتتحقق، ترفع تقريرها إلى البابا والمجمع المقدس، ليعلن قرارا باسم المجمع من الظاهرة. وهو النهج الذي لا زالت الكنيسة مستمرة عليها حتى الآن في التعامل مع الظواهر غير الطبيعية أو غير المألوفة. تطوير التعليم الكنسي الحل سابقا أشار الكاتب والمفكر المتابع للشأن المسيحي، كمال زاخر، إلى أن الحل الأمثل في التعامل مع مثل هذه الأمور هو تطوير التعليم الكنسي، إلا أن منظومة التعليم الكنسي رغم جهود عديدة من قبل البابا تواضروس الثاني لتطويرها لا زالت تعاني وتواجه عقبات من أنصار التيار المتشدد داخل الكنيسة، ولعل أبرز دليل على ذلك هو انتقاد البابا شخصيا عندما قرر الاعتماد على تركيبات جاهزة عند تحضير «زيت الميرون»، بدلا من محاولة استخلاصها بطرق تقليدية وبدائية يضيع فيها المجهود ولا تؤدي للنتيجة المرجوة. (اقرأ أيضا: في مئوية مدارس الأحد.. كيف نطور التعليم الكنسي؟) وهناك عدة محاولات لتطوير التعليم الكنسي، إلا أنه حتى الآن لم تحدث طفرة حقيقية من هذه المحاولات، ومن بينها مشروع ألف معلم، (لتفاصيل أكثر عن المشروع يمكن قراءة: هل ينجح مشروع الـ1000 معلم في تطوير التعليم الكنسي؟)، فكل خطوة يخطوها البابا لإصلاح منظومة التعليم الكنسي، بتغيير مناهج ورؤساء المعاهد والكلية الأكليريكية، وإدخال أكاديميين متخصصين في الفلسفة والفروع المختلفة للتدريس بها تواجه بانتقادات. (اقرأ أيضا: الكنيسة القبطية تخطو نحو «الديمقراطية» في المواقع الإدارية) انتقادات للخطاب المتناقض على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد البعض الخطاب المتناقض لدى رجال الدين المسيحي، ففي حين تدور أغلب عظاتهم عن المعجزات، وعن فعالية الصلاة في الشفاء من الأمراض وإنقاذ المرضى، فإنه عندما يصاب أي من رجال الدين يسافر للعلاج للخارج، ورصد أحدهم سفر أحد الأساقفة كبار السن لتركيب دعامة بالقلب، وطالب بأن يتم تنفيذ ما يقال للمسيحيين في العظات بالصلاة واستخدام الزيت، وأكد في ذلك المنشور ضرورة اللجوء للعلم والطب، بدلا من الغيبيات.

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