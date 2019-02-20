انت الان تتابع الموافقة على اتفاقيتين مع فرنسا بـ113 مليون يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات، منها الموافقة على مشروعي قراري رئيس الجهمورية بشأن الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل برنامجين الأول بشأن دعم المشروعات النسائية من خلال توفير تسهيل ائتماني بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، ويهدف البرنامج إلى دعم الحكومة عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعما لريادة الأعمال وتوفير وظائف للمرأة.

وذلك من خلال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء بتوفير خدمات التمويل وتطوير الأعمال بما يكفل نموها المستدام، وكذا تقديم المساعدة في تصميم خطط وأدوات بما يدعم ريادة الأعمال بين النساء.ويتعلق البرنامج الثاني بدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، إذ تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية