شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مخيمات لإحياء رحلة العائلة المقدسة في وادى النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمتابعة الأعمال الجارية لإنشاء مخيمات إحياء رحلة العائلة المقدسة، وعقد إجتماعًا في مدينة وادى النطرون، مع أساتذة الجامعة المتخصصين من كلية الأداب قسم الآثار القسم اليوناني والقبطي وكلية الزراعة بدمنهور، لوضع تصور يليق بمسار العائلة المقدسة وتصميم 3 مخيمات على المسار، تستوحى تصميماتها العصور القديمة القبطية، تخليدا لذكرى مسار رحلة العائلة المقدسة بوادي النطرون، والتى تشمل دير السريان وبيشوى والبراموس، والاستفادة من خبرات كلية الزراعة جامعه دمنهور في زراعة أشجار النخيل والزينة أمام مدخل المدينة وفي طريق المسار.

يأتى ذلك في اطار الجهود المبذولة لإحياء مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعمل على توفير سبل الراحة للزوار وجاهزية وادي النطرون لاستقبال الافواج السياحية وظهورها بالشكل اللائق كمزار سياحى دينى وتحقيق الجذب للسائحين لما له من مردود اقتصادى وتنموى إلى جانب توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

وقام المحافظ يرافقه المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة حنان الشافعى، عميد كلية الآداب، والدكتورة سماح الصاوى، وكيل الكلية، ومحمود غزلان وراضي الكنانى، من المختصين بكلية الزراعة بجامعه دمنهور، واللواء مدحت الزغد، رئيس مدينة وادى النطرون، واللواء ريمون نعيم، مساعد مدير الأمن، والعميد/ خالد الخولي، مأمور مركز وادى النطرون، بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية لأماكن التطوير.

وتفقد المحافظ ومرافقوه الأعمال الجارية لانشاء مجمع للتخييم وعمل دورات مياه وبرجولات ولوحات ارشادية على طول المسار بالاضافة إلى أعمال رفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية وإستكمال توصيل كافة المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء لمسار الرحلة وإستكمال تشجير المداخل بأشجار النخيل والزينة، وإستكمال رفع كفاءة الإنارة.