بالفيديو.. الداخلية تلاحق مروجي المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيديو يرصد خلال حملة أمنية مُكبرة استهدفت محيط النوادي الرياضية والاجتماعية بكافة أنحاء الجمهورية لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب ورواد هذه الأندية وضبط الأمن بمحيط تلك الأندية.

وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 67 قضية "اتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها 76 متهماً وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,665 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 715 جرام.

وضبطت أجهزة الأمن 9 كيلو بانجو، 2 كيلو إستروكس و50 جرام كوكايين و15 جرام من الآيس، وكمية من مادة أم دي أم إيه المخدرة وزنت 10 جرام، و100 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و5320 قرص مخدر لعقار الترامادول، و1615 قرص مخدر مختلف الأنواع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة، وجاري استمرار الحملات الأمنية.