"سحر وانتقام ودهاء".. حل لغز ذبح "أم محمد" في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف لغز مقتل عجوز بإمبابة، وسرقة مصوغاتها.
وكشف التحريات، أن وراء ارتكاب الجريمة رجل وسيدة، لوجود خلافات مع نجل المجني عليها بسبب قيامه بالنصب عليهما من خلال أعمال الدجل والشعوذة.
وأضافت التحريات أن المتهمين، عندما وصلوا لمنزل المجني عليها -عزيزة وشهرتها "أم محمد" أصل إقامتها أسوان، وتقيم بمفردها في شقة بالطابق الأرضي بشارع الطناني - للانتقام من نجلها، وعندما لم يجدوها قرروا الانتقام من والداته، وأقدموا على ذبحها، وقاموا بسرقة بعض مصوغاتها الذهبية حتى تبدو الواقعة كأنها سرقة.
تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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