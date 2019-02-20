محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط النوادي الرياضية والاجتماعية بكافة أنحاء الجمهورية لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب ورواد هذه الأندية وضبط الأمن بمحيط تلك الأندية. أسفرت نتائج جهود الحملة خلال الأسبوع الماضي عن ضبط67 قضية "اتجار وحيازة مواد مخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها 76 متهماً، بحوزتهم 19 كيلو جرام من المواد المخدرة و10آلاف قرص مخدر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

كانت هذه تفاصيل خبر في حملات أمنية.. ضبط كمية من مخدر "mdma" بمحيط النوادي الرياضية الشهيرة‎ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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