الأوقاف تعلن افتتاح 25 مدرسة قرآنية جديدة بالمجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 25 مدرسة قرآنية جديدة، بالمجان ليصل إجمالي المدارس القرآنية إلى 863 بمختلف محافظات الجمهورية وذلك في إطار اهتمام الوزارة بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان. وطالبت الوزارة - في بيان لها اليوم الأربعاء - الراغبين في إلحاق أبنائهم أو بناتهم بهذه المدارس التوجه إلى أقرب مدرسة لمحل سكنهم لتسجيل أبنائهم وبناتهم.

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