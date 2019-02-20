رئيس النواب ووزراء وشخصيات عامة يشاركون بالعيد الوطني للكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني رجب:

شارك كبار رجال الدولة وشخصيات عامة، في الاحتفال الذي نظمته السفارة الكويتية بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ 58 للعيد الوطني، وذكرى يوم التحرير الثامن والعشرين، اليوم الأربعاء.

وكان في استقبال ضيوف الاحتفال، السفير محمد صالح الزويخ، سفير الكويت لدى مصر.

حضر الحفل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء من ضمنهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، ووزير البترول طارق الملا.

كما شارك في الاحتفال الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، والإعلامي مفيد فوزي، إلى جانب عدد من سفراء الدول.

من جانبه قدم الدكتور عبد العال التهنئة لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني.

وحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نائباً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وقدم في كلمته خالص التحيات والتهاني لسفير دولة الكويت، متمنياً لهم مزيد من الاستقرار والرقي والرخاء.