الجامعة الأمريكية تحيي مئوية ثورة 1919.. أول مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إقامة احتفالية بمئوية ثورة 1919 في السبت الأول من شهر مارس المقبل.

وذكرت الجامعة - في بيان - أن الاحتفالية تتضمن عرض فيلمين وثائقيين من إعداد وإخراج مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية حول ثورة 1919، الأول بعنوان " ثورة 1919" والثاني "1919 والثقافة"، في تمام الساعة الخامسة مساء السبت الموافق الثاني من مارس المقبل.

وأشار البيان إلى أن الفيلم الأول يعيد رواية أحداث الثورة على لسان من عاصروها، واشتركوا في أحداثها، وأن الفيلم الثاني يستعرض التأثير الإيجابي للثورة في مختلف المجالات ولاسيما القطاع الثقافي، وما أضفاه من زوايا جديدة على الوعي المصري، وساهم في تشكيل وجدان انطلقت منه مصر خلال سنوات القرن العشرين، حيث ظهرت أغاني وأشعار تجسد وتوثق لأحداث الثورة.