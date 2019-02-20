رئيس "البحوث الزراعية" يفتتح منفذ بيع منتجات معهد تكنولوجيا الأغذية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

افتتح رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان، منفذ بيع منتجات معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بشارع جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتفقد رئيس المركز - ترافقه الدكتورة إيمان سالم مدير المعهد - المنفذ بعد تجديده وتطويره، واستعرض المنتجات الغذائية المطروحة به، والأسعار التي يتم البيع بها للجمهور.

وقالت الدكتورة إيمان سالم مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية إن ذلك يأتي ضمن خطة المركز لتطوير كافة المنافذ التابعة للمعهد، لطرح المنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها من خلال الوحدات التصنيعية الموجودة بمركز البحوث الزراعية، لافتة إلى أن عمليات الإنتاج تتم بطريقة سليمة وآمنة طبقا للمواصفات والمقاييس المصرية لكل منتج، وأن عمليات الطرح تكون بسعر اقتصادي ومناسب للجمهور.

وأضافت أن المنتجات التي يتم تصنيعها وطرحها تتمثل في مربات الفواكه المختلفة بحسب موسم الفاكهة، مثل التين، والجزر، واللارنج، و الفراولة، فضلا عن دبس التمر ودبس الرمان، وكذلك زيت الزيتون، والمخللات المختلفة، ومنتجات الصويا كدقيق الصويا، وبرجر الصويا، وصوص الصويا.

وأوضحت أن هناك أيضا وحدة للمخبوزات تنتج خبز سن مدعم بالشعير، وبقسماط مدعم بالشعير، وبقمساط دقيق القمح، والفطائر، والحلويات، وكذلك هناك وحدة لتصنيع منتجات الألبان كالزبادي، واللبن الرائب، والسمنة، والجبن القريش، وكذلك وحدة استخلاص النباتات العطرية والطبية كماء الزهر، وماء الورد.