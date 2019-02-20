أخبار مصر | رئيس الأركان يتفقد العملية التعليمية لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأركان يتفقد العملية التعليمية لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، منظومة الإعداد والتأهيل العلمى والعسكرى لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين، حيث استمع إلى شرح مفصل تضمن أسلوب العمل داخل المعهد وتطوير العملية التعليمية، كما قام بالمرور علي الأجنحة التعليمية ومراحل التدريب التخصصى والمهارات البدنية وميادين الرماية وقفزة الثقة بإعتبارها من الأنشطة الأساسية التي يتم تدريب طلبة معهد ضباط الصف المعلمين عليها.

وبحسب البيان الذي صدر، التقى الفريق محمد فريد بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار من أبطال القوات المسلحة والشرطة، ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية والبدنية التى تهدف لإعداد وتأهيل ضابط صف معلم يتمتع بقدرات بدنية وذهنية عالية ويتحلى بالقيم النبيلة والخلق الرفيع ويكون نموذجًا مشرفًا للعسكرية المصرية العريقة.

وأدار رئيس أركان حرب القوات المسلحة حوارًا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد إستعرض خلاله التحديات الداخلية والخارجية وجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة ومواجهة الإرهاب والإرتقاء بمستوي التدريب والكفاءة القتالية لكافة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وطالب الفريق محمد فريد الطلبة بالإعداد والتأهيل الجيد وبذل الجهد والعرق في التدريب طوال مدة دراستهم بالمعهد، والإستفادة من الخبرات والتجارب والعلم العسكرى لأعضاء هيئة التدريس والتسلح بالعلم والمعرفة التي تعينهم على تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام مستقبلية عقب تخرجهم لدعم منظومة الكفاءة والإستعداد القتالى، مؤكدًا أن ضباط الصف يمثلون العمود الفقرى فى كافة التنظيمات القتالية والإدارية والفنية بالقوات المسلحة، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.