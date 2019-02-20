أخبار مصر | نقيب المعلمين يوقع أول شيكات زيادة الميزة التأمينية لصندوق الزمالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المعلمين يوقع أول شيكات زيادة الميزة التأمينية لصندوق الزمالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع خلف الزناتي رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة" ونقيب المعلمين، أول شيكات مستحقي معاش "صندوق الزمالة" بعد إضافة الميزة التأمينية الجديدة، طبقاً لقرار الجمعية العمومية للصندوق.

حيث تقرر زيادة الميزة التأمينية لأعضاء "صندوق الزمالة" المحالين على المعاش لبلوغهم السن القانونى أو الوفاة أو العجز الكلى بدايةً من 1 يناير 2019 إلى 22 ألف 770 جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها.

وأكد "الزناتي" أن جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق الزمالة، يسعون دائمًا لتقديم خدمات مميزة للمعلمين للحصول على حقوقهم ومستحقاتهم، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

في سياق منفصل قالت أمينة خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إن طالب الصف الأول الثانوي عليه الحفاظ على التابلت مثلما يحافظ على الموبايل الخاص به، نظرا لأهميته بالنسبة له.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أنه سيتم توزيع التابلت على جميع طلاب الصف الأول الثانوي في جميع المدارس ما عدا المدارس الدولية.

وأشارت إلى أن الهدف من التابلت هو تأمين الامتحانات ومنع التسريب، متابعة أن تأمين امتحانات الثانوية العامة تكلف الدولة مليار ونصف جنيه مصري، والتابلت هدفه توفير هذه التكلفة.

وأكدت أن الهدف من امتحانات يناير الماضي هو تدريب الطلاب على شكل الأسئلة، لافتة إلى أن الامتحان المقبل في مارس سيكون عبر التابلت.

وعن تصحيح الامتحانات عبر التابلت، أوضحت أنه سيكون إلكتروني وأن السؤال الواحد سيتم تصحيحه من خلال أكثر من مدرس وليس شرطا أن يكون من نفس المحافظة وبالتالي نمنع مقولة اضطهاد المدرس للطالب.